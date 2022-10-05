Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області хімії

Цього року, лауреатами Нобелівської премії 2022 в області хімії стали одразу троє вчених, а саме Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс й Мортен Мелдал.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.

"Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали основу функціональної форми хімії - клік-хімії, в якій молекулярні будівельні блоки швидко і ефективно з'єднуються разом. Бертоцці вивів клік-хімію на новий рівень і почав використовувати її в живих організмах.", - пише пресслужба на сайті премії. Нобелівська премія з хімії 2021 року: Нобелівську премію з хімії було присуджено спільно Бенджаміну Лісту та Девіду Макміллану "за розвиток асиметричного органокаталізу". Дати вручення Нобелівської премії 2022: література - ​​6 жовтня о 14:00;

премія миру - 7 жовтня о 12:00;

економіка - 10 жовтня о 12:45. Відомі лауреати Нобелівської премії 2022: лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

лауреатом Нобелівської премії в області фізики стали одразу троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику".