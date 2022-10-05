Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии
В этом году лауреатами Нобелевской премии 2022 в области химии стали сразу три ученых, а именно Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.
"Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах", - пишет пресс-служба на сайте премии.
Нобелевская премия по химии 2021:
Нобелевская премия по химии была присуждена совместно Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа".
Дать вручение Нобелевской премии 2022:
- литература - 6 октября в 14:00;
- премия мира - 7 октября в 12:00;
- экономика - 10 октября в 12:45.
Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:
- лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".
- лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.
Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.
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