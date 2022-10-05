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Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии

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Среда 05 октября 2022 13:20
Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии Фото: ученые Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и Мортен Мелдал (twitter.com/NobelPrize)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году лауреатами Нобелевской премии 2022 в области химии стали сразу три ученых, а именно Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах", - пишет пресс-служба на сайте премии.

Нобелевская премия по химии 2021:

Нобелевская премия по химии была присуждена совместно Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа".

Дать вручение Нобелевской премии 2022:

  • литература - 6 октября в 14:00;
  • премия мира - 7 октября в 12:00;
  • экономика - 10 октября в 12:45.

Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:

  • лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".
  • лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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