Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области химии

В этом году лауреатами Нобелевской премии 2022 в области химии стали сразу три ученых, а именно Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии - клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци вывел клик-химию на новый уровень и начал использовать ее в живых организмах", - пишет пресс-служба на сайте премии. Нобелевская премия по химии 2021: Нобелевская премия по химии была присуждена совместно Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа". Дать вручение Нобелевской премии 2022: литература - 6 октября в 14:00;

премия мира - 7 октября в 12:00;

экономика - 10 октября в 12:45. Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года: лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику.