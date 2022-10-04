Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області фізики

Сьогодні, 3 жовтня, відбулось вручення Нобелівської премії 2022 в області фізики. Лауреатом стали одразу троє вчених, а саме: Ален Аспе, Джон Клаузер та Антон Зайлінгер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт пресслужби Нобелівської премії.

Торік половину Нобелівської премії з фізики отримали юкуро Манабе та Клаус Гассельманн "за фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління". Другу половину отримав Джорджіо Паризі "за відкриття взаємодії безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів".

Науковці були нагороджені Нобелівською премією "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторську квантову інформатику" .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії. Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал впевнений, що орган буде "обережним" під час свого вибору щодо президента.

Також варто відзначити, що лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Також агентство зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.

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