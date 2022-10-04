Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физики
Сегодня, 3 октября, состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года в области физики. Лауреатом стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.
Ученые были награждены Нобелевской премией "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику".
Нобелевская премия по физике 2021 года:
В прошлом году половину Нобелевской премии по физике получили юкуро Манабе и Клаус Гассельманн "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Вторую половину получил Джорджио Париже "за открытие взаимодействия беспорядков и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".
Дать вручение Нобелевской премии 2022:
- химия - 5 октября в 12:45;
- литература - 6 октября в 14:00;
- премия мира - 7 октября в 12:00;
- экономика - 10 октября в 12:45.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.
Также следует отметить, что лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".
Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.
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