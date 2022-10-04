Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физики

Сегодня, 3 октября, состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года в области физики. Лауреатом стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

В прошлом году половину Нобелевской премии по физике получили юкуро Манабе и Клаус Гассельманн "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Вторую половину получил Джорджио Париже "за открытие взаимодействия беспорядков и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов".

Ученые были награждены Нобелевской премией "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику" .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также следует отметить, что лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека".

Также агентство собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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