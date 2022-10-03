Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області фізіології та медицини

Сьогодні, 3 жовтня, відбулось вручення Нобелівської премії 2022 з фізіології та медицини. Лауреатом став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію оголошення лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини.
Нобелівська премія, є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічною її вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
Цього ж року, Нобелівську премію 2022 з фізіології та медицини було вручено Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2021 року:
Нагороду було вручено спільно Девіду Джуліусу та Ардему Патапоутіану "за відкриття рецепторів температури і дотику".
Дати вручення Нобелівської премії 2022:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії. Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал впевнений, що орган буде "обережним" під час свого вибору щодо президента.
Також агентство зібрало усі факти про те, що відомо про Нобелівську премію 2022 та її претендентів.
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