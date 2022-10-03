Нобелівська премія 2022: оголошено лауреата в області фізіології та медицини

Нобелівська премія, є однією з найпрестижніших міжнародних премій. Щорічною її вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Цього ж року, Нобелівську премію 2022 з фізіології та медицини було вручено Сванте Паабо "за його відкриття, що стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини".

Нобелівська премія з фізіології та медицини 2021 року:

Нагороду було вручено спільно Девіду Джуліусу та Ардему Патапоутіану "за відкриття рецепторів температури і дотику".

Дати вручення Нобелівської премії 2022: