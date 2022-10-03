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Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины

Фото: объявлен лауреат Нобелевской премии 2022 в области физиологии и медицины (twitter.com/NobelPrize)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, состоялось вручение Нобелевской премии 2022 года по физиологии и медицине. Лауреатом стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию оглашения лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

В этом же году, Нобелевская премия 2022 по физиологии и медицине была вручена Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2021:

Награда была вручена совместно Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапоутиану "за открытие рецепторов температуры и осязания".

Даты вручение Нобелевской премии 2022:

  • физика - 4 октября в 12:45;
  • химия - 5 октября в 12:45;
  • литература - 6 октября в 14:00;
  • премия мира - 7 октября в 12:00;
  • экономика - 10 октября в 12:45.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии. В то же время, директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал уверен, что орган будет "осторожным" во время своего выбора в отношении президента.

Также издание собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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Нобелевская премия