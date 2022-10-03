Нобелевская премия 2022: объявлен лауреат в области физиологии и медицины

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий. Ежегодно ее вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

В этом же году, Нобелевская премия 2022 по физиологии и медицине была вручена Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2021:

Награда была вручена совместно Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапоутиану "за открытие рецепторов температуры и осязания".

Даты вручение Нобелевской премии 2022: