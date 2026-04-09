No Man’s Sky безкоштовно оновили: у грі з’явилися битви тварин у стилі покемонів

10:59 09.04.2026 Чт
2 хв
Безкоштовне оновлення Xeno Arena дозволяє гравцям керувати генетичними мутаціями та еволюцією бойових істот
aimg Ольга Завада
У No Man's Sky можна прокачати бойові навички тварин (скриншот: HelloGamesTube)

Hello Games перетворили приручення тварин на складну систему виховання бійців. У новому апдейті геймери можуть не просто качати рівень свого звіра, а й буквально втручатися у його генетичний код.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Engadget.

Механіка прокачування та мутацій

За участь у покрокових битвах на столах Holo-Arena істоти отримують досвід. Це дозволяє їм не лише ставати сильнішими, а й трансформуватися.

Основні елементи розвитку:

  • Генетична мутація: досвід дозволяє тваринам еволюціонувати в нові форми, змінюючи зовнішній вигляд та здібності.
  • Модифікація нащадків: гравці можуть змінювати ДНК наступних поколінь своїх бійців. Фізичні характеристики та навіть характер істоти безпосередньо впливають на те, як вона поводитиметься в бою.
  • Бойовий арсенал: у процесі росту монстри вчаться використовувати потужні атаки, вміння лікувати, а також застосовують здатність до ухилення.

Стратегія стихійного розвитку

Прокачування має бути виваженим, оскільки кожна істота належить до одного з восьми типів (стихій). Наприклад, вогняні типи мають перевагу над льодяними, однак вразливі до радіації. Розуміння цих зв'язків дозволяє гравцям стратегічно підбирати мутації для протидії конкретним ворогам.

Зі зростанням рівня та репутації геймер отримує запрошення до битв із сильнішими суперниками, де виживання залежить від того, наскільки якісно ви пропрацьований генетичний код загону.

Перевірити доступність оновлення Xeno Arena можна у меню ігрового клієнта.

Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло
Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло
