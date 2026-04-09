No Man's Sky бесплатно обновили: в игре появились битвы животных в стиле покемонов

10:59 09.04.2026 Чт
2 мин
Бесплатное обновление Xeno Arena позволяет игрокам управлять генетическими мутациями и эволюцией боевых существ
aimg Ольга Завада
No Man's Sky бесплатно обновили: в игре появились битвы животных в стиле покемонов В No Man's Sky можно прокачать боевые навыки животных (скриншот: HelloGamesTube)

Hello Games превратили приручение животных в сложную систему воспитания бойцов. В новом апдейте геймеры могут не просто качать уровень своего зверя, но и буквально вмешиваться в его генетический код.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget.

Механика прокачки и мутаций

За участие в пошаговых битвах на столах Holo-Arena существа получают опыт. Это позволяет им не только становиться сильнее, но и трансформироваться.

Основные элементы развития:

  • Генетическая мутация: опыт позволяет животным эволюционировать в новые формы, меняя внешний вид и способности.
  • Модификация потомков: игроки могут изменять ДНК следующих поколений своих бойцов. Физические характеристики и даже характер существа напрямую влияют на то, как оно будет вести себя в бою.
  • Боевой арсенал: в процессе роста монстры учатся использовать мощные атаки, умение лечить, а также применяют способность к уклонению.

Стратегия стихийного развития

Прокачка должна быть взвешенной, поскольку каждое существо принадлежит к одному из восьми типов (стихий). Например, огненные типы имеют преимущество над ледяными, однако уязвимы к радиации. Понимание этих связей позволяет игрокам стратегически подбирать мутации для противодействия конкретным врагам.

С ростом уровня и репутации геймер получает приглашение к сражениям с более сильными соперниками, где выживание зависит от того, насколько качественно вы проработали генетический код отряда.

Проверить доступность обновления Xeno Arena можно в меню игрового клиента.

