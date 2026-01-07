НМТ не обязательно: МОН готовит изменения для украинских абитуриентов из-за границы
МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за границей. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
За что будут засчитывать баллы
Проект Порядка приема в вузы, который вынесен на общественное обсуждение, предусматривает, что оценки за национальные выпускные экзамены будут заменять результаты НМТ.
Вступительная комиссия каждого университета будет принимать решение о признании таких результатов.
Методические рекомендации и сроки
Процедура будет нормирована на основе Методических рекомендаций МОН, которые утвердят позже.
Результаты национальных выпускных экзаменов за рубежом можно будет использовать в течение года после получения документов о завершении школы.
Новые возможности для выпускников
Ожидается, что изменения облегчат путь в украинские вузы для школьников за рубежом и позволят избежать дублирования выпускных и вступительных экзаменов.
Добавим также, что публичное обсуждение проекта МОН об условиях поступления в 2026 году продлится до 16 января.
Читайте также о том, что Министерство образования и науки планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.
Ранее мы писали о том, что МОН заявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.