ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

НМТ не обязательно: МОН готовит изменения для украинских абитуриентов из-за границы

Среда 07 января 2026 14:05
UA EN RU
НМТ не обязательно: МОН готовит изменения для украинских абитуриентов из-за границы МОН планирует упростить поступление для украинских выпускников из-за рубежа (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

МОН хочет упростить поступление в вузы для украинских выпускников, получивших образование за границей. В 2026 году предлагают признавать результаты национальных выпускных экзаменов европейских стран вместо НМТ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

За что будут засчитывать баллы

Проект Порядка приема в вузы, который вынесен на общественное обсуждение, предусматривает, что оценки за национальные выпускные экзамены будут заменять результаты НМТ.

Вступительная комиссия каждого университета будет принимать решение о признании таких результатов.

Методические рекомендации и сроки

Процедура будет нормирована на основе Методических рекомендаций МОН, которые утвердят позже.

Результаты национальных выпускных экзаменов за рубежом можно будет использовать в течение года после получения документов о завершении школы.

Новые возможности для выпускников

Ожидается, что изменения облегчат путь в украинские вузы для школьников за рубежом и позволят избежать дублирования выпускных и вступительных экзаменов.

Добавим также, что публичное обсуждение проекта МОН об условиях поступления в 2026 году продлится до 16 января.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки планирует ввести единый проходной порог для поступления в аспирантуру уже в 2026 году. Соответствующая норма содержится в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесли на обсуждение.

Ранее мы писали о том, что МОН заявило о начале зимней вступительной кампании на "нулевой курс" - подготовительный этап для будущих абитуриентов. Первые студенты начнут обучение уже в январе 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Вступительная кампания НМТ
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка