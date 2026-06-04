НМТ з математики скасують? Стала відома позиція Міносвіти

За словами міністра, відомство виступає проти альтернативного депутатського законопроєкту, який пропонує зробити математику предметом на вибір.

"Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ - це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни", - підкреслив Лісовий.

Він наголосив, що національний мультипредметний тест має підтверджувати ключову спроможність випускників читати, писати й рахувати. Саме тому математика обов'язково повинна залишатися у структурі іспиту.

Які умови пропонує уряд

Очільник МОН зазначив, що Кабінет міністрів уже розробив та подав до парламенту власний законопроєкт, який регулюватиме вступну кампанію.

"Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі в 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики ми не підтримуємо категорично", – підкреслив Лісовий.

Цьогоріч НМТ проводиться за моделлю минулого року: в один день із можливістю додаткових сесій.

Перелік предметів залишається незмінним - вступники складають українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір: іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Що передувало

2 червня 2026 року група народнепів зареєструвала законопроєкт №15254-1, який передбачає внесення змін до низки законів України щодо державної підсумкової атестації та особливостей вступної кампанії 2027 року.

Законопроєкт передбачає скорочення кількості обов’язкових предметів у НМТ. Залишити пропонують лише українську мову та історію України. Математику при цьому абітурієнти зможуть обирати як додатковий предмет.