НМТ 2026: правила допуску, список дозволених речей та за що можуть анулювати результати

В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вступникам нагадали ключові правила проходження тестування, а також пояснили, які документи потрібно мати із собою та в яких випадках можуть не допустити до іспиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
Учасникам рекомендують заздалегідь перевірити адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та спланувати маршрут, щоб уникнути запізнення. Для тих, хто складатиме НМТ за кордоном, важливо врахувати, що час початку тестування вказується за місцевим часом країни проведення іспиту.
Запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення тестування вже розміщені в персональних кабінетах учасників.
Для допуску до ТЕЦ обов'язково необхідно мати документ, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку "Дія". Також рекомендується зберегти сертифікат НМТ та запрошення.
Крім того, варто взяти:
Якщо в документах є розбіжності в особистих даних, необхідно мати документи, які підтверджують зміну прізвища чи інших персональних даних.
Допуск до екзаменаційного центру розпочинається за 30 хвилин до початку тестування та завершується за 5 хвилин до старту іспиту.
Вступників не допустять до участі в НМТ у двох випадках:
Під час тестування категорично заборонено користуватися:
Усі такі речі необхідно залишити у спеціально відведеному місці в аудиторії. Порушення правил може призвести до анулювання результатів тестування та відсторонення від подальшої участі в НМТ.
У разі оголошення повітряної тривоги виконання тесту буде автоматично зупинене, а всі відповіді збережуться. Після відбою учасники продовжать роботу з того місця, де зупинилися.
Якщо сумарна тривалість повітряної тривоги перевищить 2 години 30 хвилин і завершити тестування не вдасться, вступникам можуть надати можливість скласти НМТ під час додаткової сесії. Для цього потрібно буде подати відповідну заяву.
Після завершення тестування учасники одразу побачать кількість набраних тестових балів на екрані. Офіційні результати основної сесії НМТ будуть оприлюднені в персональних кабінетах до 3 липня 2026 року. Для учасників додаткових сесій результати опублікують до 29 липня.
Також у кабінетах буде доступна інформаційна картка учасника НМТ та детальна картка результатів, де можна буде перевірити правильність виконаних завдань.
Раніше РБК-Україна розповідало про дискусію навколо майбутнього НМТ-2027. Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів і зробити математику дисципліною на вибір.
Водночас Міністерство освіти та науки виступило категорично проти таких змін. Міністр Оксен Лісовий заявив, що математика має залишитися обов’язковою частиною тестування, оскільки є базовою навичкою для вступників, а уряд уже подав до парламенту власний законопроєкт, який зберігає чинний формат НМТ.