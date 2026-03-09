НМТ-2026: чи штрафуватимуть учасника за неявку на іспит

Учасників НМТ-2026 не штрафуватимуть за неявку на тестування. Однак в УЦОЯО закликають завчасно скасувати свою реєстрацію, якщо вступники знають, що не зможуть бути присутніми на іспиті.
з посиланням на заяву очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко.
Головне:
За словами Тетяни Вакуленко, наразі механізму фінансового покарання за неявку на іспит в Україні не існує. Попри те, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця, процедуру стягнення коштів з абітурієнтів не розробляли.
"Наразі такої процедури не підготували. Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили", - зазначила очільниця Центру.
Водночас Вакуленко закликала вступників до свідомого ставлення. Якщо плани змінилися, реєстрацію варто скасувати офіційно.
На сайті УЦОЯО оприлюднено зразки клопотань, якими можна скористатися, щоб звільнити місце у центрі тестування для іншого учасника та не залучати зайвих інструкторів.
Основна сесія тестування стартує вже у травні. Згідно з затвердженим графіком:
Цьогоріч абітурієнти складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:
Для успішної реєстрації школярам, які закінчують навчання у 2026 році, необхідно обов'язково надати довідку із закладу освіти. Крім того, УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів для підготовки.
Під час проведення іспитів посилять заходи контролю: у тимчасових екзаменаційних центрах використовуватимуть відеонагляд та металошукачі для запобігання списуванню.
