Суспільство Освіта Гроші Зміни

НМТ-2026: чи штрафуватимуть учасника за неявку на іспит

14:10 09.03.2026 Пн
2 хв
Облаштування кожного робочого місця для тестування обходиться державі у чималу "копійку"
aimg Василина Копитко
Реєстрація на НМТ в Україні стартувала 5 березня (фото: Getty Images)

Учасників НМТ-2026 не штрафуватимуть за неявку на тестування. Однак в УЦОЯО закликають завчасно скасувати свою реєстрацію, якщо вступники знають, що не зможуть бути присутніми на іспиті.

Головне:

  • Штрафів за неявку немає, але абітурієнтів просять подавати клопотання про скасування реєстрації, якщо вони не планують іти на іспит.
  • НМТ-2026 містить 4 предмети (3 обов'язкові + 1 на вибір), які складаються за один день.
  • Основна сесія почнеться 20 травня, реєстрація вже стартувала.

Чи передбачено штраф за пропуск НМТ

За словами Тетяни Вакуленко, наразі механізму фінансового покарання за неявку на іспит в Україні не існує. Попри те, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця, процедуру стягнення коштів з абітурієнтів не розробляли.

"Наразі такої процедури не підготували. Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили", - зазначила очільниця Центру.

Водночас Вакуленко закликала вступників до свідомого ставлення. Якщо плани змінилися, реєстрацію варто скасувати офіційно.

На сайті УЦОЯО оприлюднено зразки клопотань, якими можна скористатися, щоб звільнити місце у центрі тестування для іншого учасника та не залучати зайвих інструкторів.

Графік та структура НМТ у 2026 році

Основна сесія тестування стартує вже у травні. Згідно з затвердженим графіком:

  • Основна сесія: з 20 травня до 25 червня.
  • Додаткова сесія: з 17 до 24 липня.

Цьогоріч абітурієнти складатимуть чотири предмети в один день. Формат передбачає два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними:

  • Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
  • Перерва: 20 хвилин.
  • Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).

Особливості реєстрації та заходи безпеки

Для успішної реєстрації школярам, які закінчують навчання у 2026 році, необхідно обов'язково надати довідку із закладу освіти. Крім того, УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів для підготовки.

Під час проведення іспитів посилять заходи контролю: у тимчасових екзаменаційних центрах використовуватимуть відеонагляд та металошукачі для запобігання списуванню.

Читайте також про те, що у МОН закликали заклади вищої освіти запровадити систему супроводу для майбутніх абітурієнтів, зробивши реєстрацію на НМТ-2026 частиною підготовки до вступу.

Раніше ми писали про те, хто може вступити у ВНЗ без складання НМТ у 2026 році.

