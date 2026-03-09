RU

Общество Образование Деньги Изменения

НМТ-2026: будут ли штрафовать участника за неявку на экзамен

14:10 09.03.2026 Пн
3 мин
Обустройство каждого рабочего места для тестирования обходится государству в немалую "копейку"
aimg Василина Копытко
Регистрация на НМТ в Украине стартовала 5 марта (фото: Getty Images)

Участников НМТ-2026 не будут штрафовать за неявку на тестирование. Однако в УЦОКО призывают заранее отменить свою регистрацию, если поступающие знают, что не смогут присутствовать на экзамене.

Главное:

  • Штрафов за неявку нет, но абитуриентов просят подавать ходатайство об отмене регистрации, если они не планируют идти на экзамен.
  • НМТ-2026 содержит 4 предмета (3 обязательных + 1 на выбор), которые сдаются за один день.
  • Основная сессия начнется 20 мая, регистрация уже стартовала.

Предусмотрен ли штраф за пропуск НМТ

По словам Татьяны Вакуленко, пока механизма финансового наказания за неявку на экзамен в Украине не существует. Несмотря на то, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места, процедуру взыскания средств с абитуриентов не разрабатывали.

"Сейчас такой процедуры не подготовили. Хотя я убеждена, что для государства это была бы очень адекватная идея. Но нет, такого не предусмотрели", - отметила руководительница Центра.

В то же время Вакуленко призвала поступающих к сознательному отношению. Если планы изменились, регистрацию следует отменить официально.

На сайте УЦОКО обнародованы образцы ходатайств, которыми можно воспользоваться, чтобы освободить место в центре тестирования для другого участника и не привлекать лишних инструкторов.

График и структура НМТ в 2026 году

Основная сессия тестирования стартует уже в мае. Согласно утвержденному графику:

  • Основная сессия: с 20 мая по 25 июня.
  • Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля.

В этом году абитуриенты будут сдавать четыре предмета в один день. Формат предусматривает два этапа по 120 минут с 20-минутным перерывом между ними:

  • Первый этап (120 мин): украинский язык и математика.
  • Перерыв: 20 минут.
  • Второй этап (120 мин): история Украины и предмет на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).

Особенности регистрации и меры безопасности

Для успешной регистрации школьникам, которые заканчивают обучение в 2026 году, необходимо обязательно предоставить справку из учебного заведения. Кроме того, УЦОКО уже обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам для подготовки.

Во время проведения экзаменов усилят меры контроля: во временных экзаменационных центрах будут использовать видеонаблюдение и металлоискатели для предотвращения списывания.

Читайте также о том, что в МОН призвали высшие учебные заведения ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию на НМТ-2026 частью подготовки к поступлению.

Ранее мы писали о том, кто может поступить в вуз без сдачи НМТ в 2026 году.

