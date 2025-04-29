НМТ-2025: коли й де проходитиме тест - ключові дати та інструкції

Графік проведення НМТ-2025

Цьогоріч НМТ проходитиме у дві сесії: основна відбудеться з 14 травня до 25 червня, додаткова - з 14 до 25 липня.

Учасники складатимуть тести з чотирьох предметів: трьох обов'язкових - української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір - української літератури, іноземної мови, біології, фізики, хімії або географії.

Тестування проходитиме за один день у два етапи тривалістю по дві години кожен, між якими передбачено 20-хвилинну перерву. У разі повітряної тривоги тестування буде призупинено.

Скласти НМТ можна буде як в Україні, так і за кордоном - у спеціально визначених центрах. Онлайн-формат тестування не передбачений. Перелік країн для складання НМТ доступний за посиланням.

Результати основної сесії учасники отримають до 4 липня, додаткової - до 30 липня.

Як дізнатися про місце й час проведення НМТ-2025

До 7 травня всі зареєстровані учасники та учасниці основної сесії НМТ мають можливість завантажити запрошення зі своїх персональних кабінетів.

У запрошенні буде вказано дату, час проведення тестування та адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Для тих, хто проходитиме тестування в Україні, час буде зазначено за київським, а для учасників за кордоном - за місцевим часом населеного пункту.

В УЦОЯО наголошують, що місце проведення НМТ є конфіденційною інформацією. Адреси ТЕЦ та персональні дані заборонено передавати стороннім особам або розголошувати в соцмережах і телеграм-каналах.

Учасників закликають заздалегідь ознайомитися із запрошенням і прокласти маршрут до ТЕЦ. Ті, хто запізниться на тестування, не зможуть бути допущені незалежно від причин.

Офіційна інформація про НМТ доступна лише через персональні кабінети, вебсайт Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти і їхні офіційні соцмережі.