НМТ-2025: когда и где будет проходить тест - ключевые даты и инструкции

Участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года уже начали получать приглашения. В них указаны все подробности о проведении тестирования.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В этом году НМТ будет проходить в две сессии: основная состоится с 14 мая по 25 июня, дополнительная - с 14 по 25 июля.
Участники будут сдавать тесты по четырем предметам: трем обязательным - украинскому языку, математике и истории Украины, а также одному предмету на выбор - украинской литературе, иностранному языку, биологии, физике, химии или географии.
Тестирование будет проходить за один день в два этапа продолжительностью по два часа каждый, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв. В случае воздушной тревоги тестирование будет приостановлено.
Сдать НМТ можно будет как в Украине, так и за рубежом - в специально определенных центрах. Онлайн-формат тестирования не предусмотрен. Перечень стран для сдачи НМТ доступен по ссылке.
Результаты основной сессии участники получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.
До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии НМТ имеют возможность загрузить приглашение из своих персональных кабинетов.
В приглашении будет указана дата, время проведения тестирования и адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ). Для тех, кто будет проходить тестирование в Украине, время будет указано по киевскому, а для участников за рубежом - по местному времени населенного пункта.
В УЦОКО отмечают, что место проведения НМТ является конфиденциальной информацией. Адреса ТЭЦ и персональные данные запрещено передавать посторонним лицам или разглашать в соцсетях и телеграмм-каналах.
Участников призывают заранее ознакомиться с приглашением и проложить маршрут к ТЭЦ. Те, кто опоздает на тестирование, не смогут быть допущены независимо от причин.
Официальная информация об НМТ доступна только через персональные кабинеты, вебсайт Украинского и региональных центров оценивания качества образования и их официальные соцсети.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что английский язык стал самым популярным предметом на выбор среди участников НМТ 2025 года. Он впервые возглавил рейтинг, обойдя украинскую литературу, которая ранее была лидером. Это свидетельствует о растущем интересе украинских абитуриентов к изучению иностранных языков и стремлении к международному образованию.
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