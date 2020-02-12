НКЦБФР договорилась с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий

НКЦБФР станет регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве ради выполнения положений закона о сплит. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В рамках меморандума регуляторы обязались:
Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Согласно закону, с 1 июля 2020 года НКЦБФР станет регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит".