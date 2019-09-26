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НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовые требования

Новости » Экономика    26.09.2019 - 15:40
НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовые требования
Фото: Екатерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Нацбанк будет регулировать деятельность страховых компаний с 1 июля 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) предъявляет к страховым компаниям три базовые требования - наличие и достаточность собственного капитала, прозрачная структура собственности и соблюдение законодательства о финмониторинге. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи с участниками рынка небанковских финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ напомнили, что согласно закону о "сплите" до конца июня 2020 года регулятором страхового рынка останется Нацкомфинуслуг. НБУ станет регулятором рынка с 1 июля 2020 года.

Рожкова заявила, что в переходный период изменений в регулировании не будет и перелицензирования компаний в связи со сменой регулятора также не будет.

Она также напомнила, что Национальный банк будет работать над гармонизацией требований для небанковских финучреждений с нормами европейского законодательства, однако будет делать это постепенно и учитывая предложения рынка.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 12 сентября приняла закон о "сплите"- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций государственного регулирования рынков финансовых услуг".

Напомним закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Согласно закону НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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