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НБУ договорился с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий

Новости » Экономика     10.02.2020 - 17:42
НБУ договорился с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ станет регулятором страховых компаний и кредитных союзов вместо Нацкомфинуслуг

Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили пресс-службе, документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг от Нацкомфинуслуг в НБУ.

Меморандум предусматривает:

  • создание рабочей группы из представителей регуляторов, которая будет координировать взаимодействие НБУ и Нацкомфинуслуг с целью передачи функций;
  • порядок обмена между ними информацией по кадровым вопросам, планами работы Нацкомфинуслуг на 2020 год, в том числе в отношении планируемой деятельности Нацкомфинуслуг по подготовке проектов регуляторных актов;
  • передачу документов НБУ и материалов, созданных Нацкомфинуслуг в процессе выполнения своих полномочий и функций;
  • обмен информацией о надзоре за небанковскими финансовыми учреждениями, в том числе опытом проведения проверок и применения мер воздействия

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул страховым компаниям три базовых требования - наличие и достаточность собственного капитала, прозрачная структура собственности и соблюдения законодательства о финмониторинге.

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