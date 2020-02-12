НКЦПФР домовилася з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень

НКЦПФР стане регулятором недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю задля виконання положень закону про спліт. Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.
В рамках меморандуму регулятори зобов’язалися:
Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Згідно із законом, з 1 липня 2020 року НКЦПФР стане регулятором недержавних пенсійних фондів та фондів фінансування будівництва.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю для забезпечення реалізації положень закону про "спліт".