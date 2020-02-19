НКРЭКУ проигнорировало требование АМКУ согласовать с ЕС решение по экспорту электроэнергии, - нардеп

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внося правки в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии, не выполнила рекомендацию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который настаивал на согласовании данных изменений с Европейским Энергетическим сообществом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, опубликовав соответствующий ответ АМКУ регулятору.

"Сегодня получил письмо от АМКУ. НКРЭКУ, принимая решения по налогообложению экспорта, пошло вопреки позиции АМКУ, хотя на заседании информировали о согласовании позиций", - написал Кучеренко.

В документе речь идет о том, что АМКУ отмечает несоответствие отдельных положений проекта изменений статье 41 договора про создание Европейского Энергетического сообщества (ЭС). Также АМКУ обращает внимание на письмо Янеза Копача в адрес комитета и НКРЭКУ, в котором глава секретариата ЭС указывал на противоречие правок, предложенных регулятором, законодательству Европейского Союза и взятым на себя Украиной международным обязательствам.

"В связи с этим, комитет в своем письме НКРЭКУ подчеркивает необходимость согласования позиции в отношении предложенных изменений с ЭС", - говорится в письме АМКУ в адрес НКРЭКУ.

Напомним, члены НКРЭКУ 7 февраля приняли данные правки в Кодекс системы передачи, при этом голосование членов комиссии не было единогласным. Эти правки предполагают наложение на экспортеров электроэнергии дополнительной платы за передачу в пользу НЭК "Укрэнерго". В ходе заседания сообщалось, что комиссия получила одобрение АМКУ.

Перед принятием решения директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.

7 февраля Окружной административный суд города Киева приостановил действие принятой НКРЭКУ поправки в Кодекс системы передачи.

Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии – это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться, от чего Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.