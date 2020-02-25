НКРЭКУ не может доказать вину манипуляторов на рынке электроэнергии, - Тарасюк

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Тарасюк убежден, что отраслевой регулятор не имеет возможности доказать вину манипуляторов

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не может доказать вину компаний, которые осуществляли манипуляции на рынке электроэнергии в январе-феврале текущего года. Об этом сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает РБК-Украина.

"Мы знаем названия компаний, да. Мы предупредили, что они будут исключены из рынка как участники рынка. Мы их предупредили. Там нужно двойное нарушение этого законодательства, а не законодательства, а правил. Двойное правонарушение, возможное правонарушение. С тех пор, после того, как мы предупредили, они не выходят с такими заявками. Но мы будем исследовать это, мы будем обращаться, вместе с Антимонопольным комитетом действовать в этом направлении", - сообщил Тарасюк.

Он также отметил, что отраслевой регулятор не имеет возможности доказать вину манипуляторов, поскольку отдельные действия, которые они совершали, не запрещенные законодательством.

"Надо понять, что с технической точки зрения они действовали в рамках действующего законодательства. И здесь есть такая грань, которую нужно понимать. Не было прямо запрещено, они не совершали действий, которые были прямо запрещены. Они совершали отдельные легальные действия, которые в совокупности можно считать как злоупотребление. Но это надо доказать. Пожалуй, без судов не обойдется, мы просто так оставлять не собираемся, поэтому пусть участники рынка не волнуются", - добавил Тарасюк.

Напомним, 25 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель призвал НКРЕКП решать злоупотреблений на рынке электроэнергии, которые наблюдались в январе-феврале текущего года.

Ранее НАЭК "Энергоатом" отмечал, предложенные Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения Правил рынка электроэнергии, нанесут ущерб государственным предприятиям.

Как писало РБК-Украина, в феврале народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что на оптовом рынке электрической энергии проводятся подозрительные операции, на которых зарабатывают миллионы, благодаря поправке, которую пролоббировал председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус.