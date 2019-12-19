"Ручное" управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожает отрасль, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

В Раде считают, что Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль. Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543).

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по "зеленому" тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

"У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой", - сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, "с подачи" которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

"У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление, эта модель, мы все это проходили", - сказал Кучеренко.

Напомним, проект закона 2543, которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа, был зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании комитетапо вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки у депутатов, против него голосовали депутаты из фракции "Слуга народа", во главе с председателем комитета Герусом.