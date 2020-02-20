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"Энергоатом": изменения в правилах рынка электроэнергии нанесут ущерб госпредприятиям

Новости » Энергетика     20.02.2020 - 12:53
"Энергоатом": изменения в правилах рынка электроэнергии нанесут ущерб госпредприятиям
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Изменения приведут к убыткам государственных компаний "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель"

Изменения правил рынка электроэнергии, предложенные Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нанесут ущерб государственным предприятиям. Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом" на официальном сайте компании, передает РБК-Украина.

В сообщении отмечается, что в проекте решения регулятора предусматриваются изменения механизмов ценообразования небалансов и ценообразования на балансирующем рынке. По оценке "Энергоатом" указанные изменения приведут к убыткам государственных компаний "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель", которому "Энергоатом" обязан продавать 85% производимой на АЭС электроэнергии.

"Причина - отсутствие стимулов для поставщиков покупать на "рынке на сутки вперед", ведь разница между ценами на РДН и БР будет незначительной, а расчеты с генерацией на балансирующем рынке происходят с задержкой в 10-15 дней. В такой ситуации дополнительные убытки понесет не просто государственное предприятие, которое является оператором АЭС и производителем половины электроэнергии в Украине. Компания, которая 85% своей электроэнергии продает по самым низким в стране (и вообще в мире) ценам для выполнения всех социальных обязательств государства перед населением", - добавили в "Энергоатоме".

Зато, по их словам, предложили оставить процент умножение цен на загрузки/разгрузки на балансирующем рынке на действующем уровне – "+15%" и "-30%" соответственно, а также применять при расчете цены урегулирования небалансов симметричное 20-ти процентное корректировки цены вместо предложенного регулятором 5-ти процентного.

Как писало РБК-Украина, НКРЭКУ приняла правки к Кодексу системы передачи в части наложения дополнительной платы за передачу на экспортеров электроэнергии.

В свою очередь, компании поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупреждали, что в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.

12 февраля Окружной административный суд города Киева открыл производство и, тем самым, приостановил действие, принятой 7 февраля Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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