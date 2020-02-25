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НКРЭКУ должен решить проблему манипуляций на рынке электроэнергии, - Оржель

Новости » Энергетика     25.02.2020 - 15:44
НКРЭКУ должен решить проблему манипуляций на рынке электроэнергии, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Манипуляции на рынке наблюдались в январе-феврале текущего года

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна решить проблему злоупотреблений на рынке электроэнергии, которые наблюдались в январе-феврале текущего года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает РБК-Украина.

"Регулятор имеет систему мониторинга, инструменты, которыми он может влиять. Насколько мне известно, проходят публичные слушания. Но в ближайшее время они должны принять решение, чтобы не допустить той возможности, чтобы не было того фактора, что даже продавая воздух, я иду на балансирующий рынок, и там даже с теми штрафными санкциями все равно выиграю", - сказал Оржель.

Как ранее писало РБК-Украина, НАЭК "Энергоатом" отмечал, предложенные Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения Правил рынка электроэнергии, нанесут ущерб государственным предприятиям.

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