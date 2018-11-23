НКРЭКУ запретила доначисления в платежки за газ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комиссия рекомендует Минэнергоуглю выполнить требования ЗУ "О рынке природного газа", разработать необходимые технические регламенты

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисление в платежки за природный газ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

По ее словам, узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20℃), однако счетчики газа в бытовых потребителях не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды 5℃ производственно-технологическими потерями операторов ГРС 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м).

"Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществил доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям", - написала Кривенко.

Стоит отметить, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методиками, утвержденными Минэнерго. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРС, которые были утверждены Минэнергоугля.

В НКРЭКУ также считают необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20℃ к 0℃, поскольку такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Кроме того, Комиссия рекомендует Минэнергоуглю выполнить требования ЗУ "О рынке природного газа", разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

Напомним, ранее председатель НКРЭКПУ Оксана Кривенко заявила, что тарифы на электроэнергию для генерирующих предприятий будут рассматривать в пятницу, 23 ноября.