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Цена на электроэнергию может вырасти с нового года на 15%

Новости » Экономика    23.11.2018 - 10:57
Цена на электроэнергию может вырасти с нового года на 15%
Иллюстративное фото (nerc.gov.ua)

Со своей стороны ТЭЦ требуют повысить тариф на 21%

Тарифы на электроэнергию для генерирующих предприятий будут рассматривать в пятницу, 23 ноября. Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может вырасти более чем на 15%, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, "Энергоатом" просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%, после чего рентабельность компании составит 38%. Это поможет увеличить доход на 27 млрд грн. А такая сумма равна почти половине фонда всех субсидий Украины.

"Чем обосновано такой стремительный рост тарифа? Компания предоставила объяснения общей численностью 22 тысячи страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает лишь 3,5 млрд гривен средств на инвестиции", - отметила Кривенко.

Кроме того, "Укргидроэнерго" предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд гривен. Со своей стороны ТЭЦ требуют повысить тариф на 21%, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в размере 4,6 млрд гривен.

Цена на электроэнергию может вырасти с нового года на 15%

Напомним, в декабре уменьшится цена на природный газ для промышленных потребителей на 16,5%. Нафтогаз предлагает газ по цене 9 294,00-10 150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).

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