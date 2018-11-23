НКРЕКП заборонила донарахування в платіжки за газ

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія рекомендує Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ "Про ринок природного газу", розробити необхідні технічні регламенти

Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook голови НКРЕКП Оксани Кривенко.

За її словами, вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища. Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м).

"Проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахуваання побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов", - написала Кривенко.

Варто зазначити, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля.

У НКРЕКП також вважають за необхідне провести нормативно-правове регулювання даної проблематики через внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃, оскільки такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу.

Крім того, Комісія рекомендує Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ "Про ринок природного газу", розробити необхідні технічні регламенти та здійснити перехід до виміру природного газу в енергетичних одиницях.

Нагадаємо, раніше голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що тарифи на електроенергію для генеруючих підприємств розглядатимуть у п'ятницю, 23 листопада.