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На які саме послуги можна отримати субсидію: пояснення ПФУ

06:15 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
На які саме послуги можна отримати субсидію: пояснення ПФУ Фото: Субсидію можна отримати на широкий спектр послуг (Getty Images)
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Житлова субсидія в Україні може покривати витрати домогосподарств на низку житлово-комунальних послуг. Водночас для деяких видів опалення діють окремі правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

На які послуги надається субсидія

Житлова субсидія може призначатися для оплати:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії;
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізованого водопостачання;
  • централізованого водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • абонентського обслуговування за комунальними послугами;
  • придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Водночас останній вид допомоги передбачений для домогосподарств, які використовують пічне опалення.

Коли можна отримати субсидію на дрова, вугілля або пічне паливо

Для призначення субсидії на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива домогосподарство не повинно одночасно отримувати комунальну послугу з іншого виду опалення.

Тобто така допомога передбачена, зокрема, для житла, де для опалення не використовуються газове, електричне або централізоване опалення.

Якщо будинок одночасно опалюється тепловою енергією та природним газом або електроенергією, субсидія призначається лише на один із цих видів опалення.

Виняток передбачений для багатоквартирних будинків, де споживачі встановили автономні системи опалення, але при цьому їм продовжують нараховувати плату за послугу з постачання теплової енергії в частині витрат на опалення місць загального користування.

Таким чином, субсидія може охоплювати не лише основні комунальні послуги, а й окремі витрати, пов'язані з їх оплатою. Водночас можливість отримання допомоги на опалення залежить від того, який саме вид опалення використовується в житлі.

Раніше ми пояснювали, чому субсидію призначили, а гроші не прийшли.

Окрім того, РБК-Україна розповідало, як зміна тарифів на воду вплине на субсидію.

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