НКРЕКП виступає за прискорення надання енергокомпаніям можливості залучати кошти на ремонт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляє про повільні темпи відновлення енергетичного обладнання після обстрілів та наголошує на необхідності прискорення надання можливості фінансування ремонтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"На сьогоднішній день треба прискорити можливість надання компаніям додаткового фінансового ресурсу, для того щоб компанії могли предметно зайнятися ремонтом, аварійно-відновлювальними роботами по обладнанню, яке було зруйновано після вогневого враження з боку агресора", - сказав він.

За наведеними ним даними, ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Водночас мережі оператора системи передачі "Укренерго" постраждали на суму 9,6 млрд грн, але роботи виконано лише на 681 млн грн. Ущаповський також відзначив, що "Укренерго" повністю забезпечено ресурсом для виконання робіт.

Як повідомлялося, у травні після відвідин прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Харківської області, під час якого він ознайомився з наслідками руйнувань Харківської ТЕЦ, уряд розширив дію програми пільгового кредитування "5-7-9%" на відновлення пошкоджених через бойові дії ТЕЦ та ТЕС.

25 липня в.о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Віктор Спічка повідомив, що компанія опрацьовує можливості участі у цій держпрограмі з метою отримання коштів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.