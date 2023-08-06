НКРЭКУ выступает за ускорение предоставления энергокомпаниям возможности привлекать средства на ремонт

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет о медленных темпах восстановления энергетического оборудования после обстрелов и подчеркивает необходимость ускорения предоставления возможности финансирования ремонтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"На сегодняшний день нужно ускорить возможность предоставления компаниям дополнительного финансового ресурса, чтобы компании могли предметно заняться ремонтом, аварийно-восстановительными работами по оборудованию, которое было разрушено после огневого впечатления со стороны агрессора", - сказал он.

По приведенным им данным, ТЭС и ТЭЦ получили повреждение оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

В то же время сети оператора системы передачи "Укрэнерго" пострадали на сумму 9,6 млрд грн, но работы выполнены всего на 681 млн грн. Ущаповский также отметил, что "Укрэнерго" полностью обеспечено ресурсом для выполнения работ.

Как сообщалось, в мае после посещения премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Харьковской области, во время которого он ознакомился с последствиями разрушений Харьковской ТЭЦ, правительство расширило действие программы льготного кредитования "5-7-9%" на возобновление поврежденных из-за боевых действий ТЭЦ. и ТЭС.

25 июля и.о. гендиректор ПАО "Центрэнерго" Виктор Спичка сообщил, что компания прорабатывает возможности участия в этой госпрограмме с целью получения средств для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.