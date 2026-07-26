НКРЕКП варто відкласти повернення штрафів за невиконання диспетчерських команд в умовах воєнного стану - Омельченко

За його словами, регулятор планує повернути штрафи за невиконання команд на зменшення навантаження та надання допоміжних послуг. Водночас відповідну ініціативу планують розглядати вже цього вівторка, 28 липня.

Омельченко також зауважив, що дана ініціатива потребує проведення конструкцій з учасниками ринку для доопрацювання, оскільки в чинній редакції має ряд недоліків.

"Ініціатива повернення штрафів у запропонованому вигляді може нашкодити енергетиці", - вважає він.

На думку Омельченка, в умовах постійних обстрілів підприємств та мережевої інфраструктури неможливе гарантоване виконання команд диспетчера з причин, незалежних від учасників ринку.

Також він вважає, що це погіршиться інвестиційний клімат.

"Штрафи створять збитки для підприємств, збудованих під час війни (зокрема за результатами аукціонів "Укренерго"). Зміна правил гри без попередження шкодить довірі інвесторів", - додав експерт.

Він зазначив, що дійсно на ринку можливі зловживання, на які потрібно реагувати. Проте дієвішим рішенням були б перевірки таких випадків із подальшим позбавленням порушників сертифікатів відповідності, а не автоматичні штрафи для всіх.

"Доцільно відкласти розгляд проєкту змін до Постанови №332 та провести консультації з ринком і експертами. Це дозволить знайти ефективний баланс: зупинити зловживання, але не нашкодити роботі енергопідприємств", - зазначив Омельченко.