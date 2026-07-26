НКРЭКУ следует отложить возврат штрафов за невыполнение диспетчерских команд в условиях военного положения - Омельченко

По его словам, регулятор планирует вернуть штрафы за невыполнение команд на уменьшение погрузки и предоставление вспомогательных услуг. В то же время, соответствующую инициативу планируют рассматривать уже в этот вторник, 28 июля.

Омельченко также отметил, что данная инициатива требует проведения конструкций с участниками рынка для доработки, поскольку в действующей редакции есть ряд недостатков.

"Инициатива возврата штрафов в предложенном виде может навредить энергетике", - считает он.

По мнению Омельченко, в условиях постоянных обстрелов предприятий и сетевой инфраструктуры невозможно гарантированное выполнение команд диспетчера по независимым от участников рынка причинам.

Также он считает, что это ухудшится инвестиционный климат.

"Штрафы создадут убытки для предприятий, построенных во время войны (в том числе по результатам аукционов "Укрэнерго"). Изменение правил игры без предупреждения вредит доверию инвесторов", - добавил эксперт.

Он отметил, что действительно на рынке возможны злоупотребления, на которые нужно реагировать. Однако более действенным решением были бы проверки таких случаев с последующим лишением нарушителей сертификатов соответствия, а не автоматические штрафы для всех.

"Целесообразно отложить рассмотрение проекта изменений в Постановление №332 и провести консультации с рынком и экспертами. Это позволит найти эффективный баланс: остановить злоупотребление, но не навредить работе энергопредприятий", - отметил Омельченко.