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НКРЭКУ следует отложить возврат штрафов за невыполнение диспетчерских команд в условиях военного положения - Омельченко

16:14 26.07.2026 Вс
2 мин
В Центре Разумкова объяснили, почему штрафы за невыполнение команд диспетчера следует изменить
aimg Наталия Крижановская
Штрафы за невыполнение команд диспетчера отправляют на доработку (фото: GettyImages)

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг намерена вернуть штрафы за невыполнение энергопредприятиями команд относительно быстрого изменения объемов выдачи электроэнергии для балансировки системы.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, регулятор планирует вернуть штрафы за невыполнение команд на уменьшение погрузки и предоставление вспомогательных услуг. В то же время, соответствующую инициативу планируют рассматривать уже в этот вторник, 28 июля.

Омельченко также отметил, что данная инициатива требует проведения конструкций с участниками рынка для доработки, поскольку в действующей редакции есть ряд недостатков.

"Инициатива возврата штрафов в предложенном виде может навредить энергетике", - считает он.

По мнению Омельченко, в условиях постоянных обстрелов предприятий и сетевой инфраструктуры невозможно гарантированное выполнение команд диспетчера по независимым от участников рынка причинам.

Также он считает, что это ухудшится инвестиционный климат.

"Штрафы создадут убытки для предприятий, построенных во время войны (в том числе по результатам аукционов "Укрэнерго"). Изменение правил игры без предупреждения вредит доверию инвесторов", - добавил эксперт.

Он отметил, что действительно на рынке возможны злоупотребления, на которые нужно реагировать. Однако более действенным решением были бы проверки таких случаев с последующим лишением нарушителей сертификатов соответствия, а не автоматические штрафы для всех.

"Целесообразно отложить рассмотрение проекта изменений в Постановление №332 и провести консультации с рынком и экспертами. Это позволит найти эффективный баланс: остановить злоупотребление, но не навредить работе энергопредприятий", - отметил Омельченко.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины определил механизм использования еще 40 млрд грн , предусмотренных для подготовки страны к зиме. В частности, на реализацию комплексных планов уже направили 67,8 млрд грн из государственного бюджета и предусмотрели 9,6 млрд грн из местных бюджетов.

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