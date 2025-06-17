НКРЕКП має вирішити проблему накопичення боргів за "зелену" енергію, - інвестори

Так, інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

Вони просять НКРЕКП врегулювати заборгованість з відшкодування вартості врегулювання небалансів електроенергії, виробленої з ВДЕ, у період з 15 січня.2021 року по 8 вересня 2022 року.

Вони вказують, що проблема стосується незаконного застосування формули, затвердженої постановою НКРЕКП №46 від 15.01.2021 року. Зазначається, що дана формула була визнана Верховним Судом України протиправною.

Водночас, інвестори закликали Регулятора визнати незаконність формули, яка діяла до рішення суду від 08.09.2022 року, і при цьому повернутися до формули, що діяла до 15.01.2021 року.

На їхню думку, комісія може застосовувати новий порядок, затверджений постановою НКРЕКП №178 від 24.01.2024 року, як альтернативний варіант врегулювання проблеми небалансів.

Разом з тим інвестори запропонували НКРЕКП провести спільну нараду за їх участі та ДП "Гарантований покупець", щоб узгодити формулу розрахунку небалансів на основі судових рішень, визначити строк перерахунку заборгованості ДП "Гарантований покупець", а також розробити механізм погашення заборгованості виробникам зеленої електроенергії.

"Оперативне та справедливе врегулювання ситуації із відшкодуванням частки вартості врегулювання небалансів електроенергії гарантованого покупця є критично важливим для стабілізації ВДЕ в Україні, захисту прав та законних інтересів виробників ВДЕ, а також для забезпечення довіри інвесторів до галузі", - заявляють інвестори.