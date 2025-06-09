Системна проблема боргів "Гарпоку" зупиняє інвесторів в зелену енергетику, - Верещинська

За її словами, наслідком боргів "Гарпоку" є те, що інвестори не беруть активну участь в зелених аукціонах, які держава вже декілька разів намагалася провести для стимулювання будівництва станцій зеленої енергетики.

"Справа в тому, що їхнім контерагентом за результатами аукціонів, тобто компанією, з якою їм треба буде укласти угоду… буде "Гарантований покупець" - та компанія, яка їм боргувала протягом років кошти за зеленим тарифом", - сказала Верещинська.

Вона підкреслила, що це не є безпосередньо виною лише "Гарпоку", але зауважила, що це системна проблема на ринку електроенергії. Водночас, інвестори не мають впевненості в тому, що зможуть повернути свої кошти.

"Системні проблеми - це якраз питання загалом інвестиційного клімату в секторі. Звісно, що ми говоримо про борги, які були накопичені, і це звісно, що насторожує і тих інвесторів, які вже працюють в Україні, і тих, які планують заходити. Це питання досі немає вирішення", - зазначали директорка.

На її думку, інвестори вже надали державі всі пропозиції щодо можливостей вирішення боргової кризи в енергетиці і тепер потрібна політична воля, аби держава Україна взяла відповідальність за розробку і реалізацію відповідної дорожньої карти.