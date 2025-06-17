НКРЭКУ должна решить проблему накопления долгов за "зеленую" энергию, - инвесторы

Так, инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

Они просят НКРЭКУ урегулировать задолженность по возмещению стоимости урегулирования небалансов электроэнергии, произведенной из ВИЭ, в период с 15 января 2021 года по 8 сентября 2022 года.

Они указывают, что проблема касается незаконного применения формулы, утвержденной постановлением НКРЭКУ №46 от 15.01.2021 года. Отмечается, что данная формула была признана Верховным Судом Украины противоправной.

В то же время, инвесторы призвали Регулятора признать незаконность формулы, которая действовала до решения суда от 08.09.2022 года, и при этом вернуться к формуле, действовавшей до 15.01.2021 года.

По их мнению, комиссия может применять новый порядок, утвержденный постановлением НКРЭКУ №178 от 24.01.2024 года, как альтернативный вариант урегулирования проблемы небалансов.

Вместе с тем инвесторы предложили НКРЭКУ провести совместное совещание с их участием и ГП "Гарантированный покупатель", чтобы согласовать формулу расчета небалансов на основе судебных решений, определить срок перерасчета задолженности ГП "Гарантированный покупатель", а также разработать механизм погашения задолженности производителям зеленой электроэнергии.

"Оперативное и справедливое урегулирование ситуации с возмещением доли стоимости урегулирования небалансов электроэнергии гарантированного покупателя является критически важным для стабилизации ВИЭ в Украине, защиты прав и законных интересов производителей ВИЭ, а также для обеспечения доверия инвесторов к отрасли", - заявляют инвесторы.