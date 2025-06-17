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НКРЕКП має вирішити проблему накопичення боргів за "зелену" енергію, - інвестори

Україна, Вівторок 17 червня 2025 17:22
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НКРЕКП має вирішити проблему накопичення боргів за "зелену" енергію, - інвестори Фото: НКРЕКП має вирішити проблему накопичення боргів за "зелену" енергію у 2021-2022 роках (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

"Зелені" інвестори закликають НКРЕКП врегулювати проблему, яка сформувала борги за 2021-2022 роки. Інвестори вимагають від НКРЕКП вирішити проблему накопичених у 2021-2022 роках боргів за "зелену" енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення, яке направили чотири найбільші асоціації, що опікуються зеленою енергетикою в Україні.

Так, інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

Вони просять НКРЕКП врегулювати заборгованість з відшкодування вартості врегулювання небалансів електроенергії, виробленої з ВДЕ, у період з 15 січня.2021 року по 8 вересня 2022 року.

Вони вказують, що проблема стосується незаконного застосування формули, затвердженої постановою НКРЕКП №46 від 15.01.2021 року. Зазначається, що дана формула була визнана Верховним Судом України протиправною.

Водночас, інвестори закликали Регулятора визнати незаконність формули, яка діяла до рішення суду від 08.09.2022 року, і при цьому повернутися до формули, що діяла до 15.01.2021 року.

На їхню думку, комісія може застосовувати новий порядок, затверджений постановою НКРЕКП №178 від 24.01.2024 року, як альтернативний варіант врегулювання проблеми небалансів.

Разом з тим інвестори запропонували НКРЕКП провести спільну нараду за їх участі та ДП "Гарантований покупець", щоб узгодити формулу розрахунку небалансів на основі судових рішень, визначити строк перерахунку заборгованості ДП "Гарантований покупець", а також розробити механізм погашення заборгованості виробникам зеленої електроенергії.

"Оперативне та справедливе врегулювання ситуації із відшкодуванням частки вартості врегулювання небалансів електроенергії гарантованого покупця є критично важливим для стабілізації ВДЕ в Україні, захисту прав та законних інтересів виробників ВДЕ, а також для забезпечення довіри інвесторів до галузі", - заявляють інвестори.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК "Укренерго" перед Гарпоком за послугу зі збільшення зеленої електроенергії сягнула 16,3 млрд грн. Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%. Водночас розрахунок за 2022 рік складає лише 63,9%.

Раніше експерти вже прогнозували, що багатомільярдні борги "Гарпоку" перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах.

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