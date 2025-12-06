UA

У низці регіонів України ввели аварійні відключення світла

Фото: у низці регіонів України ввели аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок к масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у низці областей України вдень 6 грудня ввели аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - зазначили в компанії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі 

Наразі графіки не діють у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. За оновленою інформацією можна стежити на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка,  споживайте її ощадливо!", - закликають українців енергетики.

Обстріл енергетики

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Окрім того, російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.

В "Укренерго" повідомили, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні вимушено збільшений.

