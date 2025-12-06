У низці регіонів України ввели аварійні відключення світла

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - зазначили в компанії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Наразі графіки не діють у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. За оновленою інформацією можна стежити на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону

"Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликають українців енергетики.