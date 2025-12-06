В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения света

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - отметили в компании.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Сейчас графики не действуют в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За обновленной информацией можно следить на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона

"Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - призывают украинцев энергетики.