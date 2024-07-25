В Україні світло за графіками не відключатимуть довше

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла по всій Україні планували застосовувати лише протягом шести годин з 16:00 до 22:00.

Ситуація з електропостачанням покращилася після того, як спала спека та споживання зменшилося. При цьому в Україні з планового ремонту вийшли два енергоблоки на атомних електростанціях.

Також останнім часом російські окупанти із меншою частотою атакують українські енергетичні об'єкти, ніж останні місяці.

Варто зауважити, що важка ситуація зі світлом в Україні спостерігається через те, що ворог прицільно бив українськими енергооб'єктами. Це дуже вплинуло можливості генерації електроенергії, що створило у системі значний дефіцит.

Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, значне покращення ситуації з електропостачанням очікується у серпні, вересні та жовтні. Тоді графіки можуть застосовувати і зовсім.

Під час підготовки використовувалися: Telegram-канали "Миколаївобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго", "Черкасиобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Закарпаттяобленерго", ДТЕК, "Чернігівобленерго", "Укренерго".

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