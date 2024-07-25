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В Україні світло за графіками не відключатимуть довше

Фото: в Україні 25 липня діятимуть графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В України сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла почнуть діяти на годину пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані обленерго.

Як зазначила низка обленерго, графіки відключення світла з 17:00 діятимуть у:

  • Миколаївській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Сумській області;
  • Львівській області;
  • Запорізькій області;
  • Волинській області;
  • Чернівецькій області;
  • Черкаській області;
  • Закарпатській області;
  • Кіровоградській області;
  • Тернопільській області.
  • Києві;
  • Київській області;
  • Дніпропетровській областій;
  • Одеській області;
  • Донецькій області
  • Чернігівській області

Оновлено 16:28

За інформацією "Укренерго", світло за графіками почнуть вимикати з 17:00 у всіх регіонах України.

"Причина - фактичне споживання нижче за прогнозне", - уточнили в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 25 липня, графіки відключень світла по всій Україні планували застосовувати лише протягом шести годин з 16:00 до 22:00.

Ситуація з електропостачанням покращилася після того, як спала спека та споживання зменшилося. При цьому в Україні з планового ремонту вийшли два енергоблоки на атомних електростанціях.

Також останнім часом російські окупанти із меншою частотою атакують українські енергетичні об'єкти, ніж останні місяці.

Варто зауважити, що важка ситуація зі світлом в Україні спостерігається через те, що ворог прицільно бив українськими енергооб'єктами. Це дуже вплинуло можливості генерації електроенергії, що створило у системі значний дефіцит.

Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, значне покращення ситуації з електропостачанням очікується у серпні, вересні та жовтні. Тоді графіки можуть застосовувати і зовсім.

Під час підготовки використовувалися: Telegram-канали "Миколаївобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго", "Черкасиобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Закарпаттяобленерго", ДТЕК, "Чернігівобленерго", "Укренерго".

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