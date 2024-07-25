В Киеве и ряде областей свет по графикам не будут отключать дольше

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 25 июля, графики отключений света по всей Украине планировали применять только в течение шести часов - с 16:00 до 22:00.

Ситуация с электроснабжением улучшилась после того, как спала жара и потребление уменьшилось. При этом в Украине из планового ремонта вышли два энергоблока на атомных электростанциях.

Также последнее время российские оккупанты с меньшей частотой атакуют украинские энергетические объекты, чем последние месяцы.

Стоит заметить, что тяжелая ситуация со светом в Украине наблюдается из-за того, что враг прицельно бил по украинским энергообъектам. Это сильно повлияло на возможности генерации электроэнергии, что создало в системе значительный дефицит.

Как отмечал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, значительное улучшение ситуации с электроснабжением ожидается в августе, сентябре и октябре. Тогда графики могут не применять и вовсе.

При подготовке использовались: Telegram-каналы "Николаевоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", ДТЭК, "Черниговоблэнерго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.