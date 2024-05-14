У всіх областях України ввели графіки аварійних відключень світла

Що пише "Укренерго"

В "Укренерго" підкреслили, що сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 у всіх областях України були введені графіки відключень світла.

"Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії уточнили, що завтра, 15 травня, графіки для промисловості діятимуть протягом доби.

Львівська область

Як зазначили у "Львівобленерго", графік запровадили за розпорядженням "Укренерго". Причиною є дефіцит потужності внаслідок російських ударів.

Більш детальної інформації у компанії не розкрили.

Інформацію підтвердив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Сумська область

У Сумиобленерго написали, що на території Сумської області діють графіки аварійних відключень, зараз електроенергії немає у споживачів першої черги.

Перевірити свою чергу відключень можна за посиланням.

Івано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" також зазначили, що на Івано-Франківщині діють графіки аварійних відключень через зростання дефіциту в енергосистемі.

Але відключення запровадили лише для першої та другої черги.

Дізнатися черги графіків аварійних відключень у регіоні можна за посиланням.

Волинська область

"Волиньобленерго" пише про графіки для першої черги та другої черги. Спрогнозувати терміни відключень поки що неможливо.

Вінницька область

Вінницяобленерго повідомляє, що графіки відключень світла ввели для 1 черги. Вже знеструмлено Немирів, Тульчин, Сутиски та Гнівань.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" пишуть про те, що в області застосували графік аварійних відключень для першої та другої черг.

Удари росіян по енергетиці

Варто зауважити, що російські окупанти вже кілька місяців посилено б'ють по енергетичних об'єктах України.

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