У всіх областях України ввели графіки аварійних відключень світла

У всіх українських областях сьогодні, 14 травня, ввечері ввели графіки аварійних відключень світла.
Більш детально про відключення в регіонах України - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Під час підготовки використовувалися публікації: "Львівобленерго", "Сумиобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Волиньобленерго", "Вінницяобленерго", "Полтаваобленерго", "Укренерго".
В "Укренерго" підкреслили, що сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 у всіх областях України були введені графіки відключень світла.
"Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - сказано в повідомленні.
При цьому в компанії уточнили, що завтра, 15 травня, графіки для промисловості діятимуть протягом доби.
Як зазначили у "Львівобленерго", графік запровадили за розпорядженням "Укренерго". Причиною є дефіцит потужності внаслідок російських ударів.
Більш детальної інформації у компанії не розкрили.
Інформацію підтвердив голова Львівської ОВ Максим Козицький.
У Сумиобленерго написали, що на території Сумської області діють графіки аварійних відключень, зараз електроенергії немає у споживачів першої черги.
Перевірити свою чергу відключень можна за посиланням.
У "Прикарпаттяобленерго" також зазначили, що на Івано-Франківщині діють графіки аварійних відключень через зростання дефіциту в енергосистемі.
Але відключення запровадили лише для першої та другої черги.
Дізнатися черги графіків аварійних відключень у регіоні можна за посиланням.
"Волиньобленерго" пише про графіки для першої черги та другої черги. Спрогнозувати терміни відключень поки що неможливо.
Вінницяобленерго повідомляє, що графіки відключень світла ввели для 1 черги. Вже знеструмлено Немирів, Тульчин, Сутиски та Гнівань.
У "Полтаваобленерго" пишуть про те, що в області застосували графік аварійних відключень для першої та другої черг.
Варто зауважити, що російські окупанти вже кілька місяців посилено б'ють по енергетичних об'єктах України.
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