Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Во всех украинских областях сегодня, 14 мая, вечером ввели графики аварийных отключений света.
Более детально об отключениях в регионах Украины - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались публикации: "Львовоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго","Волыньоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" подчеркнули, что сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 во всех областях Украины были введены графики отключений света.
"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", - сказано в сообщени.
При этом в компании уточнили, что завтра, 15 мая, графики для промышленности будут действовать на протяжении всех суток.
Как отметили во "Львовоблэнерго", график ввели по распоряжению "Укрэнерго". Причиной является дефицит мощности в результате российских ударов.
Более детальной информации в компании не раскрыли.
Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
В "Сумыоблэнерго" написали, что на территории Сумской области действуют графики аварийных отключений, сейчас электроэнергии нет у потребителей первой очереди.
Проверить свою очередь отключений можно по ссылке.
В "Прикарпатьеоблэнерго" также отметили, что в Ивано-Франковской области действуют графики аварийных отключений из-за роста дефицита в энергосистеме.
Но отключения ввели только для первой и второй очереди.
Узнать очереди графиков аварийных отключений в регионе можно по ссылке.
"Волыньоблэнерго" пишет о графиках для первой очереди и второй очереди. Спрогнозировать сроки отключений пока невозможно.
"Винницаоблэнерго" сообщает, что графики отключений света ввели для 1 очереди. Уже обесточено Немиров, Тульчин, Сутиски и Гнивань.
В "Полтаваоблэнерго" пишут о том, что в области применили график аварийных отключений для первой и второй очередей.
Стоит заметить, что российские оккупанты уже несколько месяцев усиленно бьют по энергетическим объектам Украины. Последние обстрелы уже значительно повредили энергетическую систему страны.
Как рассказал еще в начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в результате атак уничтожено около 80% теплогенерации в Украине.
В частности, в ходе одного из ударов россияне разрушили Трипольскую ТЭС. Более детально об этом в материале РБК-Украина (проект Styler).
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