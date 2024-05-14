Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света

Что пишет "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" подчеркнули, что сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 во всех областях Украины были введены графики отключений света.

"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания", - сказано в сообщени.

При этом в компании уточнили, что завтра, 15 мая, графики для промышленности будут действовать на протяжении всех суток.

Львовская область

Как отметили во "Львовоблэнерго", график ввели по распоряжению "Укрэнерго". Причиной является дефицит мощности в результате российских ударов.

Более детальной информации в компании не раскрыли.

Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" написали, что на территории Сумской области действуют графики аварийных отключений, сейчас электроэнергии нет у потребителей первой очереди.

Проверить свою очередь отключений можно по ссылке.

Ивано-Франковская область

В "Прикарпатьеоблэнерго" также отметили, что в Ивано-Франковской области действуют графики аварийных отключений из-за роста дефицита в энергосистеме.

Но отключения ввели только для первой и второй очереди.

Узнать очереди графиков аварийных отключений в регионе можно по ссылке.

Волынская область

"Волыньоблэнерго" пишет о графиках для первой очереди и второй очереди. Спрогнозировать сроки отключений пока невозможно.

Винницкая область

"Винницаоблэнерго" сообщает, что графики отключений света ввели для 1 очереди. Уже обесточено Немиров, Тульчин, Сутиски и Гнивань.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" пишут о том, что в области применили график аварийных отключений для первой и второй очередей.