В ряде областей Украины сегодня снова ввели аварийные отключения света
В ряде областей Украины утром вторника, 4 февраля, снова были введены графики аварийного отключения электроэнергий. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию.
Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина.
Кировоградская область
Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 07:42 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Там также предупредили, что из-за одновременного введения графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть более длительным.
Сумская область
В "Сумыоблэнерго" сообщили, что на территории Сумской области также введены графики аварийных отключений. По указанию НЭК "Укрэнерго", сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди.
"Очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета", - говорится в сообщении.
Там также отметили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются.
Днепропетровская и Донецкие области
По данным ДТЭК, аварийные графики введены в Днепропетровской и Донецкой областях.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.
Удары по энергосистеме Украины
Напомним, на прошлой неделе в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания.
Несмотря на это в "Укрэнерго" заявили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.
Однако вчера в ряде областей утром также вводили аварийные графики отключения из-за перегрузки энергосети.
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