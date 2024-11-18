В ряде областей Украины отменили графики отключений света
В ряде областей Украины отменили графики отключений света, введенные на 18 ноября после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.
"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 18.11.24 г. до отдельной команды", - говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".
В частности, графики не будут применяться в следующих областях:
- Ивано-Франковский,
- Львовской,
- Закарпатской,
- Ровенськой
Графики отключений
Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину. Графики возвращаются из-за повреждений энергообъектов.
В большинстве областей планировалось применить две очереди, что означало отсутствие света 4 часа в сутки.
Российские войска совершили массированную атаку на Украину на энергетическую систему Украины 17 ноября. В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.
Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли два энергетика.
Ситуация в энергетике
Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".
В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.