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В ряде областей Украины отменили графики отключений света

Украина, Понедельник 18 ноября 2024 08:30
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В ряде областей Украины отменили графики отключений света Фото: Графики отключений света отменили на 18 ноября в ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ряде областей Украины отменили графики отключений света, введенные на 18 ноября после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.

"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 18.11.24 г. до отдельной команды", - говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".

В частности, графики не будут применяться в следующих областях:

  • Ивано-Франковский,
  • Львовской,
  • Закарпатской,
  • Ровенськой

Графики отключений

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину. Графики возвращаются из-за повреждений энергообъектов.

В большинстве областей планировалось применить две очереди, что означало отсутствие света 4 часа в сутки.

Российские войска совершили массированную атаку на Украину на энергетическую систему Украины 17 ноября. В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.

Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли два энергетика.

Ситуация в энергетике

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".

В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.

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