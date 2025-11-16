У низці областей України повітряна тривога через балістику: де найтривожніше

Так, о 02:48 Повітряні Сили Збройних Сил України оприлюднили термінове попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.

За кілька хвилин, о 02:49, військові уточнили ситуацію, повідомивши про швидкісну повітряну ціль, що рухається курсом на Сумську область.

Зазвичай такі повідомлення означають запуск ракет, зокрема балістичного типу, які мають мінімальний час підльоту та становлять особливу небезпеку для цивільного населення. Повітряні Сили закликали мешканців регіону негайно перейти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на зараз офіційної інформації про тип ракети чи її траєкторію не оприлюднено.

Нагадуємо, що балістичні ракети долітають до цілі надзвичайно швидко, а час на реагування обмежений.

Станом на 2:55 карта тривог виглядає наступним чином:

Оновлення станом на 3:13

За даними моніторингових каналів о 3:13 відбувся відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.

Разом з тим, Повітряні сили України повідомили в офіційному Telegram-каналі про рух кількох груп безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на різних напрямках.

Так, одна група дронів рухається зі сходу Полтавської області у бік Дніпропетровщини.

На півночі Чернігівщини БпЛА прямують на захід, а на півдні Харківської області ще одна група дронів також рухається у західному напрямку.