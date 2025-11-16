RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ряде областей Украины воздушная тревога из-за баллистики: где тревожнее всего

Иллюстративное фото: украинцы прячутся в бомбоубежище (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на субботу, 16 ноября, в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Так, в 02:48 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнародовали срочное предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России.

Через несколько минут, в 02:49, военные уточнили ситуацию, сообщив о скоростной воздушной цели, движущейся курсом на Сумскую область.

Обычно такие сообщения означают запуск ракет, в частности баллистического типа, которые имеют минимальное время подлета и представляют особую опасность для гражданского населения. Воздушные Силы призвали жителей региона немедленно перейти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на сейчас официальной информации о типе ракеты или ее траектории не обнародовано.

Напоминаем, что баллистические ракеты долетают до цели чрезвычайно быстро, а время на реагирование ограничено.

По состоянию на 2:55 карта тревог выглядит следующим образом:

Обновление по состоянию на 3:13

По данным мониторинговых каналов в 3:13 состоялся отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.

Вместе с тем, Воздушные силы Украины сообщили в официальном Telegram-канале о движении нескольких групп беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на разных направлениях.

Так, одна группа дронов движется с востока Полтавской области в сторону Днепропетровщины.

На севере Черниговщины БпЛА направляются на запад, а на юге Харьковской области еще одна группа дронов также движется в западном направлении.

 

Напомним, во второй половине дня 15 ноября российские оккупанты атаковали Запорожский район с помощью FPV-дрона. Вблизи села Беленькое пострадали местные рыбаки: один человек погиб, еще один получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетная атака