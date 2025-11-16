В ряде областей Украины воздушная тревога из-за баллистики: где тревожнее всего

Так, в 02:48 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнародовали срочное предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России.

Через несколько минут, в 02:49, военные уточнили ситуацию, сообщив о скоростной воздушной цели, движущейся курсом на Сумскую область.

Обычно такие сообщения означают запуск ракет, в частности баллистического типа, которые имеют минимальное время подлета и представляют особую опасность для гражданского населения. Воздушные Силы призвали жителей региона немедленно перейти в укрытие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на сейчас официальной информации о типе ракеты или ее траектории не обнародовано.

Напоминаем, что баллистические ракеты долетают до цели чрезвычайно быстро, а время на реагирование ограничено.

По состоянию на 2:55 карта тревог выглядит следующим образом:

Обновление по состоянию на 3:13

По данным мониторинговых каналов в 3:13 состоялся отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.

Вместе с тем, Воздушные силы Украины сообщили в официальном Telegram-канале о движении нескольких групп беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на разных направлениях.

Так, одна группа дронов движется с востока Полтавской области в сторону Днепропетровщины.

На севере Черниговщины БпЛА направляются на запад, а на юге Харьковской области еще одна группа дронов также движется в западном направлении.