В низці областей України попередили про сильний туман: де очікувати
Фото: В низці областей України попередили про сильний туман: де очікувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
До ранку 25 грудня в низці областей України очікується сильний туман. Водіїв закликають бути обережнішими на дорогах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"До кінця доби 24 грудня, вночі та вранці 25 грудня у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Новий рік очікується висока температура, як для середини зими.
Тим часом у Києві з 24 по 25 грудня очікуються дощі та мокрий сніг. Столичних водіїв просять бути уважнішими на дорогах.
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