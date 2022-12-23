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До Києва йде негода: водіїв просять бути уважнішими на дорогах

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 16:43
До Києва йде негода: водіїв просять бути уважнішими на дорогах Фото: у Києві на вихідні очікується негода. Водіїв просять бути уважнішими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У найближчі вихідні, 24-25 грудня, у Києві очікуються дощі та мокрий сніг. Столичних водіїв просять бути уважнішими на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Після періоду сухої погоди у Києві метеорологи прогнозують дощі та мокрий сніг. Зокрема, опади можливі протягом суботи. У ніч на неділю у столиці очікують мокрий сніг.

Температура повітря вдень буде плюсовою, вночі близько нуля. Тому можливе підмерзання на покритті.

"Для уникнення заледеніння шляховики оброблятимуть вулиці протиожеледними матеріалами. Просимо водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, завтра на більшості території України очікуються сильні дощі, у тому числі й у Києві. Потім прийде похолодання - дощ зміниться снігом, а потім настане тепла погода, яка протримається до Нового року.

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