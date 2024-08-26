У низці областей України оголосили тривогу: в чому причина

Масштабна атака РФ

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня, а також вранці цього дня, Російська Федерація використала для атаки по Україні 127 ракет і 109 дронів. У результаті роботи сил ППО було збито 102 ракети і 99 ударних БпЛА противника.

Після атаки президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем стало відновлення української енергетики у зв'язку з обстрілом РФ.

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