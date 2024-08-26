В ряде областей Украины объявили тревогу: в чем причина

Поздно вечером, 26 августа, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Известно две причины сигнала.
Передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорится в сообщении ВС в 23:18.
Кроме того, до этого военные фиксировали в Херсонской, Николаевской и Сумской областях ударные беспилотники противника.
Военные обновили информацию о вражеских беспилотниках:
По неофициальной информации, в воздушном пространстве Украины находится около 20 дронов.
По состоянию на 23:24, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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