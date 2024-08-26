В ряде областей Украины объявили тревогу: в чем причина

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - говорится в сообщении ВС в 23:18.

Кроме того, до этого военные фиксировали в Херсонской, Николаевской и Сумской областях ударные беспилотники противника.

Обновлено в 23:25

Военные обновили информацию о вражеских беспилотниках:

новая группа "Шахедов" из Херсонской области движется в Николаевскую;

БпЛА на севере Николаевской летят на Одесскую область;

несколько групп "Шахедов" на севере, держат курс на Винницкую;

ударные дроны на юге Днепропетровской области, курсом на Запорожье;

несколько групп "Шахедов" в Сумской области движутся в западном направлении;

несколько групп "Шахедов" на юге и центре Черниговской области, курсом на запад.

По неофициальной информации, в воздушном пространстве Украины находится около 20 дронов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:24, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.